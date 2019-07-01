Світоліна та Ястремська розпочали Вімблдон-2019 з перемоги

Лідер українського тенісу Еліна Світоліна перемогла у понеділок представницю Австралії Дар'ю Гаврилову у першому раунді Вімблдонського турніру з призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів, що розпочався у Лондоні.

Результат поєдинку 8-ї та 74-ї "ракеток" світу - 7:5, 6:0, повідомляє Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 6 хвилин. У другому колі Світоліна зустрінеться з росіянкою Маргаритою Гаспарян (62). Читайте також: Ястремська сьогодні дебютує на трав'яному "мейджорі" в Лондоні Майже одночасно виграла свій матч і одеситка Даяна Ястремська. Українка (№35 WTA) за 1 годину 8 хвилин здолала суперницю з Італії Камілу Джорджі (42) - 6:3, 6:3. Наступна опонентка Даяни - Софія Кенін (США, 28). На фото: Еліна Світоліна.