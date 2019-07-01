Ястремська сьогодні дебютує на трав'яному "мейджорі" в Лондоні

Сьогодні українська тенісистка Даяна Ястремська дебютує на трав'яному "мейджорі" в Лондоні матчем проти Каміли Джорджі з Італії.

Тенісний поєдинок пройде першим запуском на корті №8 Вімблдона-2019 і розпочнеться о 13:00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Даяна Ястремська посідає 35 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Каміла Джорджі — 42-е.

Букмекери в цьому протистоянні віддають перевагу українській тенісистці. На перемогу Ястремської пропонується коефіцієнт 1,50, тоді як успіх італійки оцінюється коефіцієнтом 2,62.

Зазначимо, що Даяна Ястремська вперше виступить в основній сітці турніру серії Grand Slam у Вімблдоні (Велика Британія), призовий фонд якого наразі складає 14 млн 245 тис фунтів, Каміла Джорджі — вдев'яте. Минулого року іспанка показала тут свій кращий результат - дійшла до чвертьфіналу.

Фото: Jimmie48 Photography