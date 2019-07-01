Еліна Світоліна є явною фавориткою у своєму стартовому матчі Вімблдона-2019

Сьогодні перша “ракетка” України Еліна Світоліна стартує на трав'яному турнірі Grand Slam матчем проти австралійки Дар'ї Гаврилової.

Тенісний поєдинок пройде першим запуском на корті №18. Початок ігрового дня - о 13.00 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна посідає 8 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Дар'я Гаврилова — 78-е.

Фавориткою цього протистояння вважається українська тенісистка. Букмекери пропонують на перемогу Світоліної коефіцієнт 1,28, а на перемогу її суперниці - 3,75.

Зазначимо, що Еліна Світоліна сьомий рік поспіль виступить в основній сітці турніру серії Grand Slam у Вімблдоні (Велика Британія), призовий фонд якого наразі складає 14 млн 245 тис фунтів. Кращим її результатом є четверте коло 2017 року. Гаврилова вп'яте поспіль зіграє на Вімблдоні - минулого року австралійка дійшла до третього кола.

Фото: Jimmie48 Photography