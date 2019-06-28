Українки дізналися суперниць в основній сітці Вімблдона-2019

Четверо українських тенісисток зіграють нинішнього року на турнірі серії Grand Slam у Вімблдоні (Веліка Британія) із призовим фондом 14 млн 245 тис фунтів.

Змагання пройдуть з 1-13 липня, а сьогодні стали відомі суперниці українок у стартовому колі, повідомляє Укрінформ.

Еліна Світоліна (№8 WTA) зустрінеться на лондонському корті з Дар'єю Гавриловою з Австралії (78), Леся Цуренко (33) - з Барборою Стрицовою (50) з Чехії, Даяна Ястремська (36) - з італійкою Камілою Джорджі (41), а Катерина Козлова (67) - з американкою Лорен Девіс (96), яка потрапила до "основи" у статусі "лаки-лузера".

Нагадаємо, що діючою чемпіонкою жіночого Вімблдона є Ангелік Кербер (Німеччина).

На фото: Еліна Світоліна.