16-річна українка зіграє в парному чвертьфіналі юнацького турніру у Ноттінгемі
Укрінформ
16-річна українська тенісистка Любов Костенко вийшла до 1/4 фіналу парного розряду на юнацькому турнірі ITF першій категорії.
Змагання Junior International проходять у місті Ноттінгем (Велика Британія), повідомляє Укрынформ.
У матчі другого кола українсько-бурундійський пара Костенко/Сада Нахімана, яка посіяна під першим номером, обіграла британсько-американський дует Матильда Мутавджич/Катаріна Скотт - 6:4, 6:1.