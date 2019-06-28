16-річна українка зіграє в парному чвертьфіналі юнацького турніру у Ноттінгемі

16-річна українка зіграє в парному чвертьфіналі юнацького турніру у Ноттінгемі

Укрінформ
16-річна українська тенісистка Любов Костенко вийшла до 1/4 фіналу парного розряду на юнацькому турнірі ITF першій категорії.

Змагання Junior International проходять у місті Ноттінгем (Велика Британія), повідомляє Укрынформ.

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У матчі другого кола українсько-бурундійський пара Костенко/Сада Нахімана, яка посіяна під першим номером, обіграла британсько-американський дует Матильда Мутавджич/Катаріна Скотт - 6:4, 6:1.

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