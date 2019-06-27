Ястремська вийшла до 1/4 фіналу парного розряду на турнірі WTA в Істборні

Українсько-білоруський дует Даяна Ястремська - Арина Соболенко пробився до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Істборні (Велика Британія) із загальним призовим фондом $998,7 тис.

У першому колі парного розряду Ястремська та Соболенко з рахунком 6:4, 2:6, 10:1 обіграли посіяних під другим номером австралійку Саманту Стосур і китаянку Чжан Шуай, повідомляє Укрінформ.

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За вихід до півфіналу британського турніру Ястремська та Соболенко зустрінуться з румунсько-німецьким тандемом Міхаела Бузернеску - Анна-Лєна Фрідзам.