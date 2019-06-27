Калініна залишила Вімблдон після другого кола відбору

Українська тенісистка Ангеліна Калініна залишила кваліфікаційні змагання на Вімблдонському турнірі із загальним призовим фондом 38 млн фунтів після другого кола.

Поєдинок Ангеліна Калініна (Україна) - Марія Боузкова (Чехія, 13) другого кола відбору відбувся 26 червня і закінчився з рахунком 0:6, 5:7. Про це повідомляє БТУ.

У першій партії українка змогла виграти лише 4 розіграші. На початку другого сету тенісистки обмінялися брейками, після чого Калініна знову вийшла вперед (4:2). Боузкова зрівняла рахунок, а потім упустила ще один свій гейм. Українка не подала на сет, не реалізувавши сетбол (5:5), а чешка продовжила свою успішну серію, вигравши ще 2 гейми.

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Трав’яний турнір “The Championships, Wimbledon” серії Grand Slam у Вімблдоні (Велика Британія) проходитиме 1- 13 липня.

До числа сіяних цього року потрапили українки Елінa Світоліна, Леся Цурeнко, а також Людмилa Кіченок (в парному розряді).

Фото: Bella Cup