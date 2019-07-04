Світоліна відзначилась рекордним розіграшем на Вімблдоні-2019

Перша “ракетка” України та її суперниця у другому раунді Вімблдона-2019 російська тенісистка Маргарита Гаспарян відіграли один з найбільш затяжних розіграшів на турнірі в Лондоні.

Тенісистки під час одного з розіграшів здійснили 25 ударів - це діючий рекорд в жіночій сітці змагань в поточному розіграші Вімблдона. Про це повідомляє БТУ.

Відео рекордного розіграшу:

Такий же за кількістю ударів розіграш провели також Корі Гауфф і Магдалена Рибарікова.

Як повідомлялося, лідер українського тенісу Еліна Світоліна (№8 WTA) пройшла до третього раунду Вімблдонського турніру із призовим фондом 15 млн 477 тис фунтів. Під час поєдинку 2-го кола її суперниця - росіянка Маргарита Гаспарян (62) через травму відмовилася від продовження гри. На той момент рахунок на табло був 5:7, 6:5.

У третьому колі Вімблдона-2019 українка зустрінеться з гречанкою Марією Саккарі (32).

Фото: Jimmie48 Photography