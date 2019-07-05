На Вімблдоні-2019 тенісистка потрапила подачею в суперницю і виграла очко

У парному матчі на Вімблдоні-2019 латвійська тенісистка Олена Остапенко потрапила подачею в суперницю і виграла очко.

У матчі першого кола Вімблдонського турніру в Лондоні Олена Остапенко, яка грає разом з Веронікою Кудерметовою з Росії, мала подати в квадрат Петри Мартич, однак помилилася і потрапила в тенісистку Алізе Корне. Проте суддя присудив очко саме Остапенко, незважаючи на протест француженки, повідомляє БТУ.

Відзначимо, що згідно з правилами тенісу ITF, очко вважається програним, якщо приймаючий гравець відбиває м'яч перед тим, як він торкнеться землі вперше.

Відео з місця події:

У підсумку Алізе Корне та Петра Мартич виграли цей матч з рахунком 4:6, 6:4, 6:3. У другому колі тенісистки зустрінуться з Сораною Кирстєю (Румунія) та Галиною Воскобоєвою (Казахстан).