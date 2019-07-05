Проєкт указу щодо стипендій тренерам дітей з інвалідністю переданий на підпис Президенту

Уряд погодив і передав на підпис Президентові проєкт указу щодо призначення стипендій тренерам, які забезпечують підготовку дітей з інвалідністю до участі у всеукраїнських спортивних змаганнях та резерву національних збірних з видів спорту осіб з інвалідністю.

Про це міністр молоді та спорту Ігор Жданов сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На виконання доручення Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Мінмолодьспорту розроблено проєкт указу Президента, яким передбачається призначення стипендій глави держави тренерам, які систематично працюють із дітьми з інвалідністю, тобто забезпечують своєю працею якісний рівень підготовки та достатньо високі спортивні результати на всеукраїнських змаганнях, забезпечують їх повноцінне життя та спортивно-фізкультурну реабілітацію. Уряд на засіданні 26 червня підтримав розроблений нормативно-правовий акт. Наразі документ перебуває на підписі у Президента України”, - сказав Жданов.

За його словами, реалізація цього актане потребує додаткового фінансування із держбюджету. Видатки здійснюватимуться за програмою “Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація”.

Міністр також наголосив, що у 2019 році виділено чималі кошти на спортивну сферу. Так, для забезпечення спортивним одягом та інвентарем членів збірних команд з видів спорту осіб із інвалідністю проведено публічних закупівель більше як на 35 млрд грн.

Крім того, додав Жданов, виділено перші 5 млн гривень на інвестпроєкт з будівництва льодової арени в Києві, 25 млн грн передбачено на реалізацію державного інвестпроєкту з реконструкції легкоатлетичного ядра спортивного комплексу “Атлет”. Кошти отримав проєкт будівнитва спеціалізованого плавального комплексу ДП "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа".

У бюджеті Міністерства молоді та спорту на цей рік окремо передбачено 600 млн грн субвенції на ремонт, реконструкцію та будівництво спорткомплексів. Зокрема, 200 млн грн - на будівництво нових палаців спорту, стільки ж - на будівництво багатофункціональних майданчиків для заняття ігровими видами спорту, ще така сама сума - субвенція з держбюджету на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт басейнів.