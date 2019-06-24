Жданов назвав суми призових для українських спортсменів на Євроіграх-2019

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов назвав суми призових для українських спортсменів на Європейських іграх-2019.

Суми призових для переможців та призерів Європейських ігор-2019 у складі збірної України Ігор Жданов оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Володар золотої медалі отримає від держави нагороду в сумі 50 тис. грн, срібної — 40 тис. грн, бронзової — 25 тис. грн.

Якщо один спортсмен завоював кілька нагород, він отримає заслужені призові за кожну з них. Наприклад, за дві бронзові медалі спортсмен отримає 50 тис. грн, за два "золота" - 100 тис. грн і т.д.

Перед першими Європейськими іграми в Баку-2015 призові складали: 25 тис. грн, 20 тис. грн і 12,5 тис. відповідно. За ініціативи Міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова цього року було ухвалено рішення підвищити їх вдвічі.

“Вже за традицією, ми намагатимемося оперативно підписувати накази та здійснювати виплату призових нашим спортсменам”, - зазначив Жданов.

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Як повідомлялося, на Європейських іграх-2019 у Мінську (Республіка Білорусь) у другий медальний день було було розіграно 38 комплектів нагород. Скарбничка збірної України поповнилася 11 медалями - 2 золотими, 4 срібними і 5 бронзовими.

Сьогодні, в третій медальний день Європейських ігор, розіграють 14 комплектів нагород. Визначаться переможці та призери у баскетболі 3х3, дзюдо, стрибках на батуті, кульовій стрільбі, спортивній аеробіці та стендовій стрільбі.