“Київ-Баскет” дізнався суперників у баскетбольній Лізі чемпіонів

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) провела жеребкування нового сезону Ліги чемпіонів.

Від України в змаганнях стартуватиме віце-чемпіон “Київ-Баскет”. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Кияни стартуватимуть з першого раунду кваліфікації.

Першим суперником “Київ-Баскета” буде “Капфенберг” з Австрії - семиразовий та чинний чемпіон країни. В останньому сезоні “Капфенберг” переміг у фіналі "Гмунден" із рахунком 3:0.

Матчі першого етапу кваліфікації відбудуться 17 вересня (в Австрії) та 20 вересня.

На другому етапі кваліфікації переможець пари “Капфенберг” – “Київ-Баскет” зустрінеться з іспанським “Бургосом”. Матчі відбудуться 26 та 29 вересня.