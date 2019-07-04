Форвард збірної України з баскетболу Бобров підписав контракт із "Фуенлабрадою"

Український баскетбольний форвард В’ячеслав Бобров наступний сезон проведе в складі іспанського клубу “Фуенлабрада”, з яким виступатиме в елітному дивізіоні — Лізі АСВ.

Про підписання контракту оголосив офіційний сайт баскетбольного клубу “Фуенлабрада”, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Відзначимо, що в “Фуенлабраді” минулого сезону виступав капітан національної збірної України В’ячеслав Кравцов.

В’ячеслав Бобров минулий сезон провів у складі іншого іспанського клубу - “Гіпускоа”, який не зберіг місце в головному дивізіон країни. За “Гіпускоа” український баскетболіст відіграв 32 матчі, в яких, проводив у середньому 19.5 хв, набирав 7.9 очка та робив 3.5 підбирання (РЕ 7.4).

Український форвард став автором найкращого моменту своєї команди в чемпіонаті Іспанії:

“Гіпускоа” за підсумками регулярного чемпіонату посіла передостаннє 17-те місце.