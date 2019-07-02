"Динамо" проводить важкі тренування в Австрії - Вербич

Півзахисник київського футбольного клубу “Динамо” Беньямін Вербич поділився враженнями від початку тренувального збору в Австрії.

Беньямін Вербич, зокрема, зазначив, що тренування важкі, але команда за цим на збір і приїхала.

“Тренування досить важкі, але за цим ми сюди і приїхали. Щоб важко працювати і добре підготуватися до сезону. Найскладніше - вся бігова робота без м'яча. Важко не лише фізично, а й психологічно, адже працюємо щодня, день за днем. Ми маємо налаштувати себе на це, а на тренуваннях робити все заради команди.

Цей рік дуже важливий. Під час передсезонної підготовки потрібно бути уважними, щоб обійтися без пошкоджень. Важливо залишатися на поле і працювати. Кожен має робити все, що в його силах, щоб залишатися у формі. Я згоден із Франом Солем - у нас чудова команда, а попереду - багато турнірів. Буде цікаво”, - цитує Вербича пресслужба ФК “Динамо”.

Відео коментаря Вербича:

Нагадаємо, кияни наразі в Австрії продовжують підготовку до нового сезону і поступово входять в режим тренувальних зборів. Ранкове тренування 2 липня супроводжувалося спекою і яскравим сонцем. Після розминки польові гравці працювали в квадратах. Потім ті з футболістів, хто виступав за свої збірні та вийшов з відпустки перед самим початком збору, здавали тест йо-йо. Друга група хлопців, хто здав тест йо-йо ще в Києві, відпрацьовувала тактичні моменти з головним тренером.

В режимі дворазових тренувань “Динамо” працюватиме найближчі дні, а вже 4 липня проведе перший контрольний матч, який відбудеться проти румунського клубу “Ботошані”.