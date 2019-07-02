Динамівці на зборі в Австрії готуються до спарингу з "Ботошані"

Футболісти київського клубу “Динамо” готуються до першого спарингу на тренувальному зборі в Австрії.

30 червня команда прибула до місця дислокації в Австрії, того ж дня провела вечірнє тренування, а з 1 липня приступила до дворазової роботи. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

В режимі дворазових тренувань “Динамо” працюватиме найближчі дні, а вже 4 липня проведе перший контрольний матч, який відбудеться проти румунського клубу “Ботошані”.

Вже з другого тренування в Австрії Олександр Хацкевич зробив акцент на тактику. Команда відпрацьовувала тактичні завдання тренера, а воротарі працювали окремо.

Відео вечірнього тренування киян:

Динамівці відмічають, що в найближчі дні в районі Зеєфельда, де знаходиться команда, очікуються постійні погодні зміни. Так, під час ранкового заняття світило яскраве сонце при температурі +32, а вже за 30 хвилин після закінчення тренувань почалася злива.