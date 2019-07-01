Фран Соль поділився враженнями від початку австрійського збору "Динамо"

Форвард київського футбольного клубу "Динамо" 27-річний іспанський футболіст Фран Соль розповів про початок підготовки до нового сезону.

Фран Соль в інтерв'ю клубній пресі, зокрема, зазначив, що радий повернутися до тренувань після довгого відновлення, особливо в такому гірському місці, де "Динамо" наразі проводить свій перший збір.

“Я дуже радий повернутися до роботи. З кожним днем почуваю себе краще і краще. Мені подобається тренувальний збір, ці гори. Шкода, що минулого сезону стільки гравців отримали травми в ключові моменти сезону. Я бачив усі матчі “Динамо” і був розчарований тим, що не можу вийти на поле і допомогти своїй команді. Але тепер я бачу, що всі знову разом, всі здорові й це дуже добре. Ця команда вражає, і ми можемо провести чудовий сезон", - сказав футболіст.

Відео інтерв’ю:

Нагадаємо, 27-річний іспанський футболіст київського "Динамо" травмував суглоб в першому таймі гри 20-го туру Прем'єр-ліги проти "Десни", яка відбулася в березні. Фран Соль перейшов до київського клубу взимку з нідерландського ФК "Віллем II".