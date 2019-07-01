Футболісти київського “Динамо” провели перше тренування на зборі в Австрії

Футболісти київського клубу “Динамо” розпочали роботу на навчально-тренувальному зборі в Австрії.

Вчора, 30 червня, о 13.55 за місцевим часом літак з делегацією “Динамо” приземлився в аеропорту Інсбрука, а ввечері у команди відбулося стартове тренування. Про це повідомляє прес-служба ФК “Динамо”.

Інсбрук зустрів киян спекою в +32 градуси, але, за прогнозами синоптиків, найближчим часом очікується похолодання і дощі.

Перше тренування розпочалося із загального вітання новачка - Олександра Караваєва.

Основний акцент заняття був зроблений на роботі з м'ячем. Також грали на четверо воріт. У цій вправі переможцем раунду стає команда, яка першою зуміла забити кожному з голкіперів.

Відео тренування:

Протягом двох тижнів підопічні Олександра Хацкевича працюватимуть у дворазовому режимі тренувань.