Баскетбол: став відомий розклад матчів збірних України на Універсіаді-2019

Завтра, 3 липня, в італійському Неаполі стартує ХХХ Всесвітня літня Універсіада, в якій візьмуть участь 8 000 спортсменів зі 170 країн світу.

У Неаполі студенти розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту. Від України в баскетбольному турнірі змагань виступатимуть чоловіча та жіноча збірні. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Чоловіки на груповому етапі гратимуть проти Китаю, Фінляндії та США, жінки – проти Чехії, Угорщини, Японії.

Розклад матчів збірних України з баскетболу на груповому етапі

3 липня. 11:30. Україна – Японія (ж)

4 липня.

11:30. Китай – Україна (ч)

14:00. Україна – Чехія (ж)

5 липня.

11:30. Угорщина – Україна (ж)

14:00. Україна – США (ч)

6 липня. 21:00. Фінляндія – Україна

Читайте також: В Неаполі розпочинаються змагання ХХХ Всесвітньої Універсіади

Усі команди після групового етапу продовжують боротьбу на другому етапі. Перші дві боротимуться за нагороди, третя та четверта – за місця в класифікації.