Баскетбол: став відомий розклад матчів збірних України на Універсіаді-2019
У Неаполі студенти розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту. Від України в баскетбольному турнірі змагань виступатимуть чоловіча та жіноча збірні. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Чоловіки на груповому етапі гратимуть проти Китаю, Фінляндії та США, жінки – проти Чехії, Угорщини, Японії.
Розклад матчів збірних України з баскетболу на груповому етапі
3 липня. 11:30. Україна – Японія (ж)
4 липня.
11:30. Китай – Україна (ч)
14:00. Україна – Чехія (ж)
5 липня.
11:30. Угорщина – Україна (ж)
14:00. Україна – США (ч)
6 липня. 21:00. Фінляндія – Україна
Усі команди після групового етапу продовжують боротьбу на другому етапі. Перші дві боротимуться за нагороди, третя та четверта – за місця в класифікації.