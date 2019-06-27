Футболісти “Маріуполя” перший спаринг у Туреччині проведуть проти “Бананца”

Першим суперником футболістів азовського футбольного клубу “Маріуполь” на зборах у Туреччині стане “Бананц” із Вірменії.

Товариський поєдинок відбудеться 29 червня. Про це повідомляє прес-служба ФК “Маріуполь”.

“У розкладі контрольних ігор на турецькому зборі в Картепе відбулися зміни. Першим суперником азовців стане ФК “Бананц” із Вірменії. Матч відбудеться 29 червня, про час і місце зустрічі ми повідомимо пізніше”, - йдеться в повідомленні.

27 червня футболісти “Маріуполя” вирушили на 14-денний навчально-тренувальний збір до Туреччини. Кінцевий пункт призначення - готельний комплекс Green Park, розташований на гірському плато в мальовничому містечку під назвою Картепе. Команда має прибути на місце дислокації вже сьогодні ввечері. Додому маріупольці повернуться 11-го липня.

Нагадаємо, раніше “Маріуполь” повідомив, що проведе 6 спарингів у Туреччині, два з яких - із “Політехнікою” і “Габалою”.