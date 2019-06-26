Футболісти "Маріуполя" в Туреччині проведуть спаринги з “Політехнікою” і “Габалою”

27 червня футболісти клубу “Маріуполь” вирушають до Туреччини на 14-денний навчально-тренувальний збір.

На тренувальному зборі в Туреччині маріупольці проведуть 6 спарингів, два з яких наразі стали відомі — з “Політехнікою” і “Габалою”. Про це повідомляє прес-служба ФК “Маріуполь”.

30-го червня відбудеться товариський матч проти “Політехніки” (Румунія), а 7-го липня - проти “Габали” (Азербайджан).

Як повідомлялося, 23 червня футбольний клуб “Маріуполь” офіційно завершив відпустку і розпочав тренування на полі НТБ. У четвер, 27 червня, підопічні Олександра Бабича вирушать на навчально-тренувальний збір до Картепе (Туреччина), де проводили підготовку і минулого літа. Від Стамбула табір азовців відділятимуть лише 100 км.