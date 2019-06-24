"Маріуполь" запланував 6 спарингів на зборі в Туреччині

Футбольний клуб “Маріуполь” офіційно завершив відпустку і провів учора перше тренування на полі НТБ.

Сьогодні, 24 червня, команда почала день з проходження традиційного медичного огляду в одній з міських клінік. Футболісти пройшли обстеження у профільних лікарів, здали необхідні аналізи, а також зробили УЗД серця і внутрішніх органів, повідомляє прес-служба ФК “Маріуполь”.

У четвер, 27 червня, підопічні Олександра Бабича вирушать на навчально-тренувальний збір до Картепе (Туреччина), де проводили підготовку і минулого літа. Від Стамбула табір азовців відділятимуть лише 100 км.

У Картепе команда “Маріуполя” пробуде два тижні, протягом яких відбудуться 6 контрольних поєдинків.