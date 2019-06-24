Футболісти “Динамо” розпочали підготовку до нового сезону

Футболісти київського футбольного клубу “Динамо” вийшли з відпустки, яка тривала з 30 травня.

Протягом понеділка і вівторка більшість динамівців проходитимуть медичний огляд в одній із столичних клінік. Відпустка продовжується для тих гравців, які були задіяні в червневих матчах національних збірних, а також брали участь в юнацькому чемпіонаті світу (U-20). Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Пізніше за всіх до “Динамо” приєднається півзахисник молодіжної збірної Данії Міккель Дуелунд, який лише вчора завершив виступи на Євро-2019 (U-21) у складі своєї “молодіжки”.

Сьогодні, 24 червня, лікарське обстеження пройдуть: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Олександр Андрієвський, Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Назарій Русин, Артем Шабанов, Віталій Буяльський та Микита Кравченко.

Завтра - Георгій Бущан, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук, Йосип Пиварич, Ахмед Алібеков, Карлос Де Піна і Фран Сіль.

Футболісти, які ще перебувають у відпустці, пройдуть медогляд 28 червня.

Новачок “Динамо” Абдул Кадір Мохаммед медичний огляд пройшов в перших числах червня - перед підписанням контракту.

Починаючи з сьогоднішнього дня, підопічні Олександра Хацкевича проводитимуть тренування на своїй клубній базі в Конча-Заспі, а 30 червня вирушать на міжсезонний навчально-тренувальний збір, який триватиме в Австрії до 14 липня.

Після цього команда тренуватиметься на своїй базі до матчу за Суперкубок України проти донецького “Шахтаря”, який відбудеться 28 липня в Одесі і відкриє наступний футбольний сезон. У чемпіонаті України-2019/20 “Динамо” стартує 31 липня матчем на виїзді проти львівських “Карпат”.

Фото: fcdynamo.kiev.ua