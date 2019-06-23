Караваєв переходить в «Динамо» - ЗМІ

Київський клуб посилюється гравцем збірної України.

«Динамо» в найближчі дні оформить трансфер півзахисника «Зорі» і збірної України Олександра Караваєва. Про це повідомляє «Динамоманія».

Як раніше інформувала Sport Arena, частиною угоди по трансферу Караваєва можуть стати динамівці Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик, які в минулому сезоні виступали за «Зорю» на правах оренди.

Втім, днями генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов заявив, що поки не отримував від киян конкретних пропозицій про підписання лідера «Зорі».

За минулий сезон 27-річний Караваєв зіграв в 38 матчах «Зорі» у всіх турнірах. В його активі 10 голів і 5 результативних передач.

«Зоря» завершила сезон УПЛ на четвертому місці. Після закінчення сезону луганчани змінили головного тренера: на місце Юрія Вернидуба прийшов Віктор Скрипник.