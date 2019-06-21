Хокей: “Донбас” отримав право проведення 2 раунду Континентального кубка-2020

У п'ятницю, 21 червня, в Будапешті (Угорщина) відбулася зустріч представників клубів-учасників Континентального кубка IIHF сезону-2019/20.

Після успішного проведення турнірів Континентального кубка в Донецьку, вперше з 2013 року хокейний клуб “Донбас” отримав право проведення раунду клубного турніру IIHF. Про це повідомляє прес-служба ХК “Донбас”.

На зустрічі представників клубів-учасників Континентального кубка IIHF сезону-2019/20 інтереси української сторони представляли генеральний директор ХК “Донбас” Федір Іллєнко та виконавчий директор УХЛ Олексій Брага.

На нараді були затверджені остаточні склади груп. Семиразовий чемпіон України донецький хокейний клуб “Донбас” стартує з другого етапу.

Матчі другого раунду групи C Континентального кубка-2020 пройдуть 18 - 20 жовтня на льоду арени “Термінал” у Броварах.

До складу учасників другого раунду групи С, які змагатимуться в Броварах, увійшли: “Мого” (Рига, Латвія), “Донбас” (Донецьк, Україна), “Корона” (Брашов, Румунія), а також переможець групи А.