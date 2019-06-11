Наставник "Донбаса" Сергій Вітер очолив національну збірну України з хокею

Головний тренер хокейного клубу “Донбас” Сергій Вітер очолив національну збірну України.

Головний тренер “Донбасу” Сергій Вітер поєднуватиме роботу в клубі та національній команді. Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України у Facebook.

"Сергій Вітер - головний тренер національної збірної команди України з хокею”, - йдеться в повідомленні.

На цій посаді 44-річний фахівець замінив Андрія Срюбко, під керівництвом якого “синьо-жовті” посіли 5 місце на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB.

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Перший матч біля керма національної команди Сергій Вітер проведе 6 листопада. Він поєднуватиме роботу в “Донбасі” та збірній України, повідомляє прес-служба ХК “Донбас”.