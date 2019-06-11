Наставник "Донбаса" Сергій Вітер очолив національну збірну України з хокею
Укрінформ
Головний тренер хокейного клубу “Донбас” Сергій Вітер очолив національну збірну України.
Головний тренер “Донбасу” Сергій Вітер поєднуватиме роботу в клубі та національній команді. Про це повідомляє прес-служба Федерації хокею України у Facebook.
"Сергій Вітер - головний тренер національної збірної команди України з хокею”, - йдеться в повідомленні.
На цій посаді 44-річний фахівець замінив Андрія Срюбко, під керівництвом якого “синьо-жовті” посіли 5 місце на чемпіонаті світу в Дивізіоні IB.
Перший матч біля керма національної команди Сергій Вітер проведе 6 листопада. Він поєднуватиме роботу в “Донбасі” та збірній України, повідомляє прес-служба ХК “Донбас”.