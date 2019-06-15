Україна і Республіка Корея визначать нового чемпіона світу U20 з футболу

На юнацькому чемпіонаті світу-2019 з футболу в Польщі у суботу, 15 червня, відбудеться вирішальний матч за золоті медалі.

У фіналі світової першості (гравці до 20-ти років) в Лодзі зійдуться збірні України та Республіки Корея, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок Україна - Республіка Корея, який розпочнеться о 19.00 за київським часом, уболівальники зможуть побачити на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ та цифровій платформі Суспільного UA: СПОРТ.

Фінальну зустріч обслуговуватиме суддівська бригада зі США. Головний арбітр матчу - 37-річний Ісмаїл Ельфатх. На лініях йому допомагатимуть Кайл Аткінс та Корі Паркер. У ролі четвертого арбітра виступить Абделькадер Зітуні з Таїті. Забезпечувати рефері допомогою системи VAR будуть Алан Келлі, Райан Макенді з Ірландії, Павел Рачковський з Польщі та Фоліо Моеакі з Тонги.

Як повідомлялося, бронзові нагороди світової першості-2019 виграла юнацька команда Еквадору, яка в Гдині у додатковий час завдала поразки своїм одноліткам з Італії - 1:0.

Зазначимо, що збірні України і Республіки Корея вперше гратимуть у фіналі чемпіонату світу U20.

Титулом чинного переможця юнацької першості світу U20 володіли футболісти Англії, які цього разу не змогли кваліфікуватися у фінальний турнір.

Нагадаємо, на груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків зі США (2:1), Катару (1:0) і зіграли внічию з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі та півфіналі з однаковим рахунком 1:0 обіграли команди Колумбії та Італії.