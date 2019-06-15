Україна - Республіка Корея. Текстова трансляція
Україна (U20) - Республіка Корея (U20)
3:1
Збірна України вперше в історії стала чемпіоном світу з футболу серед гравців до 20-ти років!
🏆— FIFA.com (@FIFAcom) 15 июня 2019 г.
🙌
🇺🇦@FFUKRAINE are #U20WC champions! 👏
Лунає фінальний свисток. 3:1 - вольова перемога на користь "синьо-жовтих".
90 - Арбітр компенсував 5 хвилин до основного часу другого тайму.
89 - ГООООООЛ!!! Георгій Цітаїшвілі накрутив кількох суперників і пробив з межі штрафного майданчика у правий нижній кут воріт! 3:1!!!
88 - Сергія Булецу замінив Олексій Кащук.
86 - Конопля отримав жовту картку, першу у цьому матчі у складі "синьо-жовтих".
85 - Лунін врятував українців після масованої атаки азіатів.
82 - Булеца подав з кутового - захист супеників впорався.
80 - Чех заробив стандарт на правому фланзі азіатів. Цітаїшвілі подав прямо вруки воротарю.
80 - Остання заміна в команді Республіки Корея.
78 - Жовта картка Sehun Oh за грубу гру проти Коноплі.
76 - Корейці отримали право на кутовий. Третій у матчі. Українці відвели загрозу.
74 - Олександру Сафронову знадобилася допомога медиків. Захисник "Дніпра-1" повернувся у гру.
72 - Прицільний удар Булеци парирував воротар корейців.
70 - Гольовий момент біля воріт збірної України після розіграшу кутового. "Синьо-жовті" заблокували намагання азіатів зрівняти рахунок у матчі.
65 - Корнієнко із середньої відстані пробив лівою ногою - м'яч у кількох сантиметрах пролетів повз правої стійки.
63 - Суперник збірної України також провів заміну. Youngwook Cho пішов відпочивати, на поле вийшов Sejin Jeon.
63 - Заміна. Владислав Супряга залишає гру. На полі з'явився Данило Сікан.
60 - Булеца, підхопивши м'яч у штрафному майданчику, вдруге поспіль пробив по воротах, але знову вище воріт.
59 - Булеца пробив по воротах зі штрафного з далекої відстані, але м'яч полетів далеко вбік від лівої стійки.
56 - Перша заміна у складі "синьо-жовтих" Максим Чех вийшов на поле замість Олексія Хахльова.
56 - Друга жовта картка у корейців, яку отримав Jaeik Lee.
53 - ГОООООООЛ!!! Владислав Супряга ударом низом під ліву стійку зробив дубль і вивів збірну України вперед! 2:1!!!
49 - Корейці пробили з межі штрафного майданчика - невлучно - м'яч полетів далеко вбік від лівої стійки воріт Луніна.
46 - Українці порушили правила, суперники виконали штрафний.
У корейців після перерви відбулась заміна. Wonsang Um вийшов замість Seyun Kim.
Розпочався другий тайм.
Збірна Україна більше володіла м'ячем у першому таймі (62х38), завдавши 4 ударів по воротах корейців (проти 3-х), виконала 3 кутових (суперник - жодного). У пасиві азіатів жовта картка.
ПЕРЕРВА.
HALF-TIME: 🇺🇦 1-1 🇰🇷— FIFA.com (@FIFAcom) 15 июня 2019 г.
⚽️ 5' Lee Kangin
⚽️ 34' Vladyslav Supriaha
The table is set for an unforgettable second half 🍽 Who will become #U20WC champions? 🥇 pic.twitter.com/2fTQr2FZhQ
45+4 - Перший тайм завершується небезпечним ударом корейців з меж штрафного майданчика - повз ворота.
45 - Арбітр компенсував 4 хвилини до основного часу у першому таймі.
42 - Удар азіатів з далеку - вище воріт.
42 - Лунін врятував свою команду після спроби корейців результативно завершитти атаку.
38 - Корнієнко закинув м'яч у штрафний майданчик корейці відбилися.
34 - ГОООООООЛ!!! Владислав Супряга підібрав м'яч у штрафному майданчику суперників і відправив його низом під ліву стійку воріт. 1:1.
33 - Нарешті американський рефері покарав жовтою карткою гравця корейців за грубі дії проти Булеци.
32 - Булеца пробив з-за меж штрафного майданчика - вище воріт.
29 - Рефері призначив штрафний удар у бік українських воріт.
26 - Тепер постраждав Сафронов. Арбітр чомусь не навагається відкрити рахунок жовтим карткам...
24 - Корейці грубо сфолили проти Дришлюка на підступах до свого штрафного майданчика.
23 - Українці знову заробили кутовий.
21 - Голкіпер збірної Республіки Корея щоразу повільно розігрує м'яч від воріт.
19 - "Синьо-жовті" намагаються атакувати лівим флангом - прохід Супряги корейці заблокували, вибивши м'яч в аут.
16 - Українці виконали другий кутовий поспіль, але небезбеки для суперників не створили.
15 - Перший кутовий у матчі - стандарт на правому фланзі заробив Супряга.
14 - Цітаішвілі виконав довгу передачу, але вона не дійшла до адресата.
11 - Ціташвілі грубо збили неподалік штрафного майданчика корейців. Булеца виконав стандарт - м'яч забрав голкіпер корейців.
5 - ГОООЛ!!! Корейці відкрили рахунок ударом з 11-метрової позначки, Lee Kangin відправив м'яч у правий нижній кут воріт. Андрій Лунін не врятував.
3 - Пенальті у ворота українців після використання системи VAR...
2 - Корейці порушили правила біля штрафного майданчика "синьо-жовтих". Стандарт.
Фінальний поєдинок чемпіонату світу U20 розпочався!
Пролунали державні гімни України та Республіки Корея.
15 червня 2019 року. Лодзь (Польща). Стадіон "Відзев". Початок матчу о 19.00. Температура повітря +30С.
Ласкаво просимо до міста Лодзь на вирішальний поєдинок чемпіонату світу U20 з футболу, в якому зустрічаються юнацькі збірні України та Республіки Корея.
Стартові склади.
УКРАЇНА - Андрій Лунін, Валерій Бондар, Олександр Сафронов, Георгій Цітаїшвілі, Олексій Хахльов, Віктор Корнієнко, Сергій Булеца, Владислав Супряга, Данило Безкоровайний, Кирило Дришлюк, Юхим Конопля.
Запасні: Владислав Кучерук, Дмитро Різник, Олег Веремієнко, Максим Чех, Микола Мусолітін, Денис Устименко, Ігор Снурніцин, Данило Сікан. Олексій Кащук.
Головний тренер - Олександр Петраков.
РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ - Gwangyeon Lee, Taehyeon Hwang, Jaeik Lee, Jisol Lee, Hyunwoo Kim, Jungmin Kim, Sehun Oh, Lee Kangin, Youngwook Cho, Jun Choi, Seyun Kim.
Головний тренер - Чанг Унг Йонг.
АРБІТР - Ісмаїл Ельфатх (США).
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Збірні України і Республіки Корея вперше гратимуть у фіналі чемпіонату світу U20.
Бронзові нагороди світової першості-2019 виграла юнацька команда Еквадору, яка в Гдині у додатковий час завдала поразки своїм одноліткам з Італії - 1:0.
Титулом чинного переможця юнацької першості світу U20 володіли футболісти Англії, які цього разу не змогли кваліфікуватися у фінальний турнір.
На груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків з США (2:1), Катару (1:0) і зіграли внічию з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі та півфіналі з однаковим рахунком 1:0 обіграли команди Колумбії та Італії.
Цікаво, що українці вже вигравали світову першість серед 20-літніх. У 1977 році в Тунісі на першому чемпіонаті світу U20 "золото" у складі збірної СРСР здобули відомі у майбутньому футболісти: воротар Юрій Сивуха ("Динамо", Київ), захисники Сергій Балтача, Олександр Сопко (обидва - "Динамо", Київ), Віктор Каплун ("Металіст", Харків), Сергій Жарков ("Чорноморець", Одесса), півзахисники Андрій Баль ("Карпати", Львів), Володимир Безсонов ("Динамо", Київ) та форвард Григорій Батич ("Карпати", Львів).
Кращим гравцем світової першості-1977 став Володимир Безсонов.
Фото: Others.