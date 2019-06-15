Україна - Республіка Корея. Текстова трансляція

Онлайн-трансляція фінального матчу юнацького чемпіонату світу-2019 з футболу (гравці до 20-ти років) між збірними України та Республіки Корея.

Україна (U20) - Республіка Корея (U20)

3:1

Збірна України вперше в історії стала чемпіоном світу з футболу серед гравців до 20-ти років!

Лунає фінальний свисток. 3:1 - вольова перемога на користь "синьо-жовтих".

90 - Арбітр компенсував 5 хвилин до основного часу другого тайму.

89 - ГООООООЛ!!! Георгій Цітаїшвілі накрутив кількох суперників і пробив з межі штрафного майданчика у правий нижній кут воріт! 3:1!!!

88 - Сергія Булецу замінив Олексій Кащук.

86 - Конопля отримав жовту картку, першу у цьому матчі у складі "синьо-жовтих".

85 - Лунін врятував українців після масованої атаки азіатів.

82 - Булеца подав з кутового - захист супеників впорався.

80 - Чех заробив стандарт на правому фланзі азіатів. Цітаїшвілі подав прямо вруки воротарю.

80 - Остання заміна в команді Республіки Корея.

78 - Жовта картка Sehun Oh за грубу гру проти Коноплі.

76 - Корейці отримали право на кутовий. Третій у матчі. Українці відвели загрозу.

74 - Олександру Сафронову знадобилася допомога медиків. Захисник "Дніпра-1" повернувся у гру.

72 - Прицільний удар Булеци парирував воротар корейців.

70 - Гольовий момент біля воріт збірної України після розіграшу кутового. "Синьо-жовті" заблокували намагання азіатів зрівняти рахунок у матчі.

65 - Корнієнко із середньої відстані пробив лівою ногою - м'яч у кількох сантиметрах пролетів повз правої стійки.

63 - Суперник збірної України також провів заміну. Youngwook Cho пішов відпочивати, на поле вийшов Sejin Jeon.

63 - Заміна. Владислав Супряга залишає гру. На полі з'явився Данило Сікан.

60 - Булеца, підхопивши м'яч у штрафному майданчику, вдруге поспіль пробив по воротах, але знову вище воріт.

59 - Булеца пробив по воротах зі штрафного з далекої відстані, але м'яч полетів далеко вбік від лівої стійки.

56 - Перша заміна у складі "синьо-жовтих" Максим Чех вийшов на поле замість Олексія Хахльова.

56 - Друга жовта картка у корейців, яку отримав Jaeik Lee.

53 - ГОООООООЛ!!! Владислав Супряга ударом низом під ліву стійку зробив дубль і вивів збірну України вперед! 2:1!!!

49 - Корейці пробили з межі штрафного майданчика - невлучно - м'яч полетів далеко вбік від лівої стійки воріт Луніна.

46 - Українці порушили правила, суперники виконали штрафний.

У корейців після перерви відбулась заміна. Wonsang Um вийшов замість Seyun Kim.

Розпочався другий тайм.

Збірна Україна більше володіла м'ячем у першому таймі (62х38), завдавши 4 ударів по воротах корейців (проти 3-х), виконала 3 кутових (суперник - жодного). У пасиві азіатів жовта картка.

ПЕРЕРВА.

HALF-TIME: 🇺🇦 1-1 🇰🇷



⚽️ 5' Lee Kangin

⚽️ 34' Vladyslav Supriaha



The table is set for an unforgettable second half 🍽 Who will become #U20WC champions? 🥇 pic.twitter.com/2fTQr2FZhQ — FIFA.com (@FIFAcom) 15 июня 2019 г.

45+4 - Перший тайм завершується небезпечним ударом корейців з меж штрафного майданчика - повз ворота.

45 - Арбітр компенсував 4 хвилини до основного часу у першому таймі.

42 - Удар азіатів з далеку - вище воріт.

42 - Лунін врятував свою команду після спроби корейців результативно завершитти атаку.

38 - Корнієнко закинув м'яч у штрафний майданчик корейці відбилися.

34 - ГОООООООЛ!!! Владислав Супряга підібрав м'яч у штрафному майданчику суперників і відправив його низом під ліву стійку воріт. 1:1.

33 - Нарешті американський рефері покарав жовтою карткою гравця корейців за грубі дії проти Булеци.

32 - Булеца пробив з-за меж штрафного майданчика - вище воріт.

29 - Рефері призначив штрафний удар у бік українських воріт.

26 - Тепер постраждав Сафронов. Арбітр чомусь не навагається відкрити рахунок жовтим карткам...

24 - Корейці грубо сфолили проти Дришлюка на підступах до свого штрафного майданчика.

23 - Українці знову заробили кутовий.

21 - Голкіпер збірної Республіки Корея щоразу повільно розігрує м'яч від воріт.

19 - "Синьо-жовті" намагаються атакувати лівим флангом - прохід Супряги корейці заблокували, вибивши м'яч в аут.

16 - Українці виконали другий кутовий поспіль, але небезбеки для суперників не створили.

15 - Перший кутовий у матчі - стандарт на правому фланзі заробив Супряга.

14 - Цітаішвілі виконав довгу передачу, але вона не дійшла до адресата.

11 - Ціташвілі грубо збили неподалік штрафного майданчика корейців. Булеца виконав стандарт - м'яч забрав голкіпер корейців.

5 - ГОООЛ!!! Корейці відкрили рахунок ударом з 11-метрової позначки, Lee Kangin відправив м'яч у правий нижній кут воріт. Андрій Лунін не врятував.

3 - Пенальті у ворота українців після використання системи VAR...

2 - Корейці порушили правила біля штрафного майданчика "синьо-жовтих". Стандарт.

Фінальний поєдинок чемпіонату світу U20 розпочався!

Пролунали державні гімни України та Республіки Корея.

15 червня 2019 року. Лодзь (Польща). Стадіон "Відзев". Початок матчу о 19.00. Температура повітря +30С.

Ласкаво просимо до міста Лодзь на вирішальний поєдинок чемпіонату світу U20 з футболу, в якому зустрічаються юнацькі збірні України та Республіки Корея.

Стартові склади.

УКРАЇНА - Андрій Лунін, Валерій Бондар, Олександр Сафронов, Георгій Цітаїшвілі, Олексій Хахльов, Віктор Корнієнко, Сергій Булеца, Владислав Супряга, Данило Безкоровайний, Кирило Дришлюк, Юхим Конопля.

Запасні: Владислав Кучерук, Дмитро Різник, Олег Веремієнко, Максим Чех, Микола Мусолітін, Денис Устименко, Ігор Снурніцин, Данило Сікан. Олексій Кащук.

Головний тренер - Олександр Петраков.

РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ - Gwangyeon Lee, Taehyeon Hwang, Jaeik Lee, Jisol Lee, Hyunwoo Kim, Jungmin Kim, Sehun Oh, Lee Kangin, Youngwook Cho, Jun Choi, Seyun Kim.

Головний тренер - Чанг Унг Йонг.

АРБІТР - Ісмаїл Ельфатх (США).

************************************

Збірні України і Республіки Корея вперше гратимуть у фіналі чемпіонату світу U20.

Бронзові нагороди світової першості-2019 виграла юнацька команда Еквадору, яка в Гдині у додатковий час завдала поразки своїм одноліткам з Італії - 1:0.

Титулом чинного переможця юнацької першості світу U20 володіли футболісти Англії, які цього разу не змогли кваліфікуватися у фінальний турнір.

На груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків з США (2:1), Катару (1:0) і зіграли внічию з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі та півфіналі з однаковим рахунком 1:0 обіграли команди Колумбії та Італії.

Читайте також: Україна і Республіка Корея визначать нового чемпіона світу U20 з футболу

Цікаво, що українці вже вигравали світову першість серед 20-літніх. У 1977 році в Тунісі на першому чемпіонаті світу U20 "золото" у складі збірної СРСР здобули відомі у майбутньому футболісти: воротар Юрій Сивуха ("Динамо", Київ), захисники Сергій Балтача, Олександр Сопко (обидва - "Динамо", Київ), Віктор Каплун ("Металіст", Харків), Сергій Жарков ("Чорноморець", Одесса), півзахисники Андрій Баль ("Карпати", Львів), Володимир Безсонов ("Динамо", Київ) та форвард Григорій Батич ("Карпати", Львів).

Кращим гравцем світової першості-1977 став Володимир Безсонов.

Фото: Others.