Футбол: букмекери дали прогноз на фінал чемпіонату світу U20 Україна - Республіка Корея

У суботу, 15 червня, у польському місті Лодзь відбудеться фінальний поєдинок чемпіонату світу з футболу серед юнацький збірних до 20-ти років Україна - Республіка Корея.

Букмекери в цьому поєдинку віддають невелику перевагу нашим співвітчизникам, повідомляє Укрінформ.

Лідер букмекерської справи - контора William Hill перемогу українських футболіств оцінює коефіцієнтом 2,20, нічию - 2,75, успіх корейців - 3,25.

На шляху до вирішального матчу світової першості підопічні Олександра Петракова здобули п'ять перемог і одну зустріч звели унічию На груповому етапі наша команда здолала США (2:1) та Катар (1:0) і зіграла 0:0 з Нігерією. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розгромили Панаму (4:1), а далі перемагали з рахунком 1:0: в 1/4-й - Колумбію, у півфіналі - Італію.

Футболісти Республіки Корея U20, які також уперше виступлять у фіналі світових чемпіонатів, мають перед вирішальною грою п'ять перемог (одну - в серії пенальті) і поразку. На груповому етапі команда зіграла так: з Португпаліей - 0:1, з ПАР - 1:0, з Аргентиною - 2:1. В 1/8 фіналу корейці обіграли Японію - 1:0, в 1/4-й Сенегал - 3:3 (пенальті - 3:2), в 1/2-й залишили за бортом Еквадор - 1:0.

Характерно, що збірні України та Республіки Корея U-20 вже зустрічалися між собою. Сталося це у березні нинішнього року на тренувальному зборі в Іспаніі. Тоді з рахунком 1:0 перемогла наша команда (гол - Сергій Булеца).

Завтрашній фінальний поєдинок ЧС-2019 у Лодзі обслуговуватиме суддівська бригада зі США. Головний арбітр - 37-річний Ісмаїл Ельфатх. На лініях йому допомагатимуть Кайл Аткінс і Корі Паркер. У ролі четвертого рефері виступить Абделькадер Зітуні з Таїті.

Поєдинок, який розпочнеться о 19.00 за київським часом, у прямому ефірі його покаже телеканал "UA: Перший".