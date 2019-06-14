Футболісти збірної України U-20 готуються до гри з корейцями в фіналі ЧС-2019

Збірна України U-20 з футболу повернулася до звичного графіку підготовки до наступного матчу ЧС-2019, який визначить переможця.

Вчора тренерський штаб провів із футболістами два теоретичні заняття, на яких розбирали гру майбутнього суперника у фіналі юнацького чемпіонату світу — Республіки Корея. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Також відбулися заняття в тренажерному залі під наглядом тренера з фізичної підготовки. Тренування на полі відбулося ввечері. Футболісти розподілилися на дві групи: ті, хто брав участь у півфінальному матчі проти італійців, зробили невеличку пробіжку, розім’ялися і пограли в тенісбол, інші виконували різноманітні ігрові серії з м’ячем.

Відео тренування:

Сьогодні, 14 червня, головний тренер “синьо-жовтих” Олександр Петраков та капітан команди Валерій Бондар візьмуть участь у передматчевій прес-конференції, яка розпочнеться о 15.00 за київським часом у конференц-залі Lodz stadium. На 19.00 заплановане передматчеве тренування, 15 хвилин якого будуть відкритими для ЗМІ.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок ЧС-2019 серед футболістів до 20 років Україна - Республіка Корея відбудеться 15 червня і розпочнеться о 19.00 за київським часом. Наживо його покаже телеканал “UA:Перший”.

На груповій стадії нинішнього чемпіонату українські футболісти перемогли своїх однолітків із США (2:1), Катару (1:0) і обмінялися голами з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі та півфіналі з однаковим рахунком 1:0 обіграли команди Колумбії та Італії.