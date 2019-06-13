Футбол: на фіналі ЧС-2019 U-20 працюватиме бригада арбітрів зі США

Стали відомі суддівські призначення на поєдинок Україна — Республіка Корея в фіналі юнацького чемпіонату світу (U-20) з футболу.

Поєдинок Україна — Республіка Корея відбудеться 15 червня в польському місці Лодзь, а працюватиме на ньому бригада арбітрів зі США. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

Головний арбітр матчу — 37-річний Ісмаїл Ельфатх. На лініях йому допомагатимуть Кайл Аткінс та Корі Паркер. У ролі четвертого арбітра виступить Абделькадер Зітуні з Таїті. Забезпечувати рефері допомогою системи VAR будуть Алан Келлі, Райан Макенді з Ірландії, Павел Рачковський з Польщі та Фоліо Моеакі з Тонги.

Як повідомлялося, у фіналі ЧС-2019 U-20 15 червня в Лодзі команда Республіки Корея зустрінеться із збірною України. Поєдинок розпочнеться о 19.00 за київським часом.

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На груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків із США (2:1), Катару (1:0) і обмінялися голами з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі та півфіналі з однаковим рахунком 1:0 обіграли команди Колумбії та Італії.

Фото: ussoccer.com