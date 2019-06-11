Україні дісталися корейці у фіналі юнацького чемпіонату світу з футболу
В азіатсько-південноамериканському півфіналі світової першості U20 корейські футболісти в Любліні з рахунком 1:0 завдали поразки команді Еквадору, повідомляє Укрінформ.
Автором вирішального голу став захисник Чой Чон, який на 39-й хвилині отримав м'яч на лівому фланзі і потужним ударом надіслав його впритул до правої штанги воріт еквадорців.
У фіналі 15 червня в Лодзі команда Республіки Корея зустрінеться із збірною України, яка у свою чергу взяла гору над однолітками з Італії (1:0).
"Бронзовий" матч за 3-тє місце Італія - Еквадор пройде 14 червня в Гдині.
Нагадаємо, на груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків із США (2:1), Катару (1:0) і обмінялися голами з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі та півфіналі з однаковим рахунком 1:0 обіграли команди Колумбії та Італії.