Україні дісталися корейці у фіналі юнацького чемпіонату світу з футболу

Юнацька збірна Республіки Корея з футболу (гравці до 20 років) стала другим фіналістом чемпіонату світу-2019, який проходить у Польщі.

В азіатсько-південноамериканському півфіналі світової першості U20 корейські футболісти в Любліні з рахунком 1:0 завдали поразки команді Еквадору, повідомляє Укрінформ.

Автором вирішального голу став захисник Чой Чон, який на 39-й хвилині отримав м'яч на лівому фланзі і потужним ударом надіслав його впритул до правої штанги воріт еквадорців.

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У фіналі 15 червня в Лодзі команда Республіки Корея зустрінеться із збірною України, яка у свою чергу взяла гору над однолітками з Італії (1:0).

"Бронзовий" матч за 3-тє місце Італія - Еквадор пройде 14 червня в Гдині.

Нагадаємо, на груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків із США (2:1), Катару (1:0) і обмінялися голами з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі та півфіналі з однаковим рахунком 1:0 обіграли команди Колумбії та Італії.