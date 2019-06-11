Україна у меншості обіграла Італію і вийшла у фінал чемпіонату світу U20 з футболу
В 1/2 фіналу юнацька збірна України в Гдині з рахунком 1:0 обіграла команду Італії і вперше у своїй історії зіграє у вирішальному поєдинку світової першості U20, повідомляє Укрінформ.
"Синьо-жовті" відкрили рахунок у середині другого тайму - на 65-й хвилині захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля знайшов у штрафному майданчику відкритого партнера по команді хавбека київського "Динамо" Сергія Булецу, який відправив м'яч у правий кут воріт апеннінців.
У додані до основного часу гри хвилини рефері за допомогою системи VAR не зарахував гол у ворота Андрія Луніна через порушення правил з боку італійського гравця.
Українці догравали поєдинок у меншості - на 79-й хвилині за другу жовту картку бразильський арбітр вилучив з поля динамівського захисника Дениса Попова, який не зіграє у наступному матчі.
У фіналі 15 червня в Лодзі збірна України зустрінеться з переможцем іншого півфіналу, в якому в Любліні зійдуться футболісти Еквадору і Республіки Корея.
14 червня в Гдині пройде матч за 3-тє місце за участю італійців та невдах протистояння еквадорців і корейців.
Нагадаємо, на груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків із США (2:1), Катару (1:0) і обмінялися голами з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі обіграли команду Колумбії (1:0).
Фото: Getty Images.