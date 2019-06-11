Лунін приєднався до збірної України U-20 у Гданську перед матчем з Італією

Сьогодні на юнацьку збірну України U-20 з футболу чекає поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату світу, в якому "синьо-жовті" зустрінуться з Італією.

До розташування команди Олександра Петракова у Гданську приблизно о другій годині ночі чартерним рейсом зі Львова прибув голкіпер Андрій Лунін, який останніми днями перебував у таборі національної збірної України й був серед запасних у матчах кваліфікації Євро-2020 проти Сербії (5:0 та Люксембургу (1:0). Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Вранці воротар разом із партнерами по команді взяв участь у традиційній прогулянці старим польським містом.

Поєдинок Україна — Італія стартує о 18.30 за київським часом.

Як повідомлялося, юнацька збірна України з футболу (гравці до 20 років) у вівторок, 11 червня, зіграє черговий поєдинок у фінальному турнірі чемпіонату світу-2019, який проходить в Польщі. В 1/2 фіналу юнацької світової першості збірна України в Гдині розіграє путівку у фінал з командою Італії.

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На груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків із США (2:1), Катару (1:0) і обмінялися голами з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі обіграли команду Колумбії (1:0).