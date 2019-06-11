Україна зіграє з Італією за вихід у фінал юнацького чемпіонату світу з футболу

Юнацька збірна України з футболу (гравці до 20 років) у вівторок, 11 червня, зіграє черговий поєдинок у фінальному турнірі чемпіонату світу-2019, який проходить в Польщі.

В 1/2 фіналу юнацької світової першості збірна України в Гдині розіграє путівку у фінал з командою Італії, повідомляє Укрінформ.

В іншому півфіналі в Любліні зійдуться футболісти Еквадору і Республіки Корея.

14 червня в Гдині пройде матч за 3-е місце, фінальний поєдинок відбудеться 15 червня в Лодзі.

Нагадаємо, на груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків із США (2:1), Катару (1:0) і обмінялися голами з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі обіграли команду Колумбії (1:0).

Фото: Getty Images.