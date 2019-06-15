Еквадор обіграв Італію у матчі за "бронзу" чемпіонату світу U20 з футболу

На юнацькому чемпіонаті світу-2019 з футболу в Польщі пройшов матч за 3-тє місце.

Бронзові медалі світової першості (гравці до 20 років) виграла юнацька команда Еквадору, яка в Гдині у додатковий час завдала поразки своїм одноліткам з Італії - 1:0, повідомляє Укрінформ.

Автором вирішального голу став хавбек еквадорців Річард Міна, який забив м'яч на 104-й хвилині.

Відзначимо, що у першому екстра-таймі (95-та хвилина) півзахисник апеннінців Марко Олів'єрі не реалізував пенальті.

Еквадор вперше став призером юнацької першості світу. Італійці свій кращий результат показали два роки тому у Республіці Корея, вигравши по пенальті у матчі за "бронзу" у команди Уругваю.

У фіналі 15 червня в Лодзі за "золото" чемпіонату світу U20 зійдуться футболісти України та Республіки Корея.

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Нагадаємо, на груповій стадії нинішнього чемпіонату "синьо-жовті" перемогли своїх однолітків з США (2:1), Катару (1:0) і зіграли внічию з командою Нігерії (1:1). В 1/8 фіналу українці розгромили збірну Панами (4:1), а у чвертьфіналі та півфіналі з однаковим рахунком 1:0 обіграли команди Колумбії та Італії.

Фото: Getty Images.