Збірна України з футболу піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА
За оновленим 14 червня рейтингом ФІФА чоловіча збірна України з футболу посіла 24 місце. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.
У порівнянні з попереднім рейтингом від 4 квітня, збірна України піднялася на три позиції. За цей період підопічні Андрія Шевченка провели два матчі кваліфікації Євро-2020 — проти команд Сербії (5:0) та Люксембургу (1:0).
Суперники збірної України у відбірковому циклі чемпіонату Європи наразі посідають наступні місця: Португалія — 5, Сербія — 34, Люксембург — 90, Литва— 132.
Рейтинг ФІФА станом на 14 червня 2019 року
1. Бельгія — 1746 (очок)
2. Франція — 1718
3. Бразилія — 1681
4. Англія — 1652
5. Португалія — 1631
6. Хорватія — 1625
7. Іспанія — 1617
8. Уругвай — 1615
9. Швейцарія — 1605
10. Данія — 1589
…
24. Україна — 1513
Серед представників УЄФА національна команда наразі є 15-ю.