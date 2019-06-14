Збірна України з футболу піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА

Міжнародна асоціація футбольних асоціацій (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних збірних.

За оновленим 14 червня рейтингом ФІФА чоловіча збірна України з футболу посіла 24 місце. Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу.

У порівнянні з попереднім рейтингом від 4 квітня, збірна України піднялася на три позиції. За цей період підопічні Андрія Шевченка провели два матчі кваліфікації Євро-2020 — проти команд Сербії (5:0) та Люксембургу (1:0).

Суперники збірної України у відбірковому циклі чемпіонату Європи наразі посідають наступні місця: Португалія — 5, Сербія — 34, Люксембург — 90, Литва— 132.

Рейтинг ФІФА станом на 14 червня 2019 року

1. Бельгія — 1746 (очок)

2. Франція — 1718

3. Бразилія — 1681

4. Англія — 1652

5. Португалія — 1631

6. Хорватія — 1625

7. Іспанія — 1617

8. Уругвай — 1615

9. Швейцарія — 1605

10. Данія — 1589

…

24. Україна — 1513

Серед представників УЄФА національна команда наразі є 15-ю.