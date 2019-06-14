У Києві відбудеться фінал Європейської аматорської баскетбольної ліги (EABL), в якому візьмуть участь команди з 4 країн світу.

Поєдинки 15-16 червня проходитимуть в СК НУФВСУ. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У змаганнях візьмуть участь команди з Великої Британії, Литви, Польщі та України.

За головний трофей боротимуться команди Brodyagi (Kyiv, Ukraine), VKL (Vilnius, Lithuania), KKL (Kaunas, Lithuania), JKML (Jonava, Lithuania), які зіграють між собою в одне коло.

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Малий кубок розіграють команди Torsus (Kyiv, Ukraine), Bristol (Bristol, Great Britain,), Radom (Radom, Poland), NRG (Kyiv, Ukraine), які зіграють між собою в одне коло.