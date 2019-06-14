У Києві відбудеться фінал Європейської аматорської баскетбольної ліги
Укрінформ
У Києві відбудеться фінал Європейської аматорської баскетбольної ліги (EABL), в якому візьмуть участь команди з 4 країн світу.
Поєдинки 15-16 червня проходитимуть в СК НУФВСУ. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
У змаганнях візьмуть участь команди з Великої Британії, Литви, Польщі та України.
За головний трофей боротимуться команди Brodyagi (Kyiv, Ukraine), VKL (Vilnius, Lithuania), KKL (Kaunas, Lithuania), JKML (Jonava, Lithuania), які зіграють між собою в одне коло.
Малий кубок розіграють команди Torsus (Kyiv, Ukraine), Bristol (Bristol, Great Britain,), Radom (Radom, Poland), NRG (Kyiv, Ukraine), які зіграють між собою в одне коло.