Жіноча збірна України з баскетболу опустилася на 10 місце в рейтингу сили ФІБА

Жіноча національна команда України з баскетболу втратила 5 позицій в оновленому рейтингу сили збірних, який ФІБА традиційно публікує напередодні чемпіонату Європи.

Збірна України в рейтингу сили ФІБА перемістилася з 5 на 10 місце. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

У новому рейтингу враховано останні контрольні поєдинки. Оглядачі ФІБА звертають увагу на те, що попри повернення до складу Аліни Ягупової, українки багато пропустили в програних поєдинках проти Італії та двічі Франції.

Очолює рейтинг ФІБА серед 16-ти учасників чемпіонату Європи саме команда Франції.

Рейтинг сили ФІБА (жіночі збірні): 1. Франція, 2. Іспанія, 3. Росія, 4. Бельгія, 5. Швеція, 6. Італія, 7. Словенія, 8. Сербія, 9. Туреччина, 10. Україна, 11. Білорусь, 12. Чехія, 13. Латвія, 14. Угорщина, 15. Велика Британія, 16. Чорногорія.

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Нагадаємо, жіноча збірна України з баскетболу наразі готується до чемпіонату Європи, де в груповому раунді протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії. ЧЄ-2019 з баскетболу серед жінок відбудеться 27 червня - 7 липня.