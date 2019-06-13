Баскетболістка збірної України гратиме в бельгійському чемпіонаті
Укрінформ
Центрова жіночої національної збірної України з баскетболу Валерія Бережинська продовжить кар’єру в Бельгії.
Валерія Бережинська повернулася до клубу “Тарб”, за який виступала раніше. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Останній сезон досвідчена 33-річна українська баскетболістка грала в Іспанії за “Герніку”, де набирала в середньому 9 очок, робила 5 підбирань та 1,5 передачі за матч.
Раніше Бережинська виступала за клуби Польщі, Туреччини, Франції та WNBA.
Нагадаємо, національна жіноча збірна України з баскетболу наразі готується до чемпіонату Європи, який 27 червня стартує в Латвії та Сербії. В груповому раунді збірна України протистоятиме командам Іспанії, Великої Британії та господаркам групової частини турніру збірній Латвії.