В Україні зафіксували 1014 випадків коронавірусу за добу

В Україні протягом минулої доби зафіксували 1014 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"15 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1014 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 43 дитини та 51 медпрацівник", - йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізували 401 особу. Зафіксовано 77 летальних випадків, одужали 5 511 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР – 32 313 осіб, методом ІФА – 10 428 осіб, експрес-тестами – 211 991 особа. За весь час пандемії провели 10 548 499 ПЛР-тестувань.

У МОЗ повідомляють також, що всього в Україні захворіли на коронавірус 2 224 992 особи, одужали – 2 136 176 осіб, летальних випадків – 51 769.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.