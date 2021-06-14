Ляшко: До кінця червня вийдемо на 30 вакцинованих на 100 тисяч населення

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запевняє, що до кінця червня Україна досягне показника у 30 вакцинованих від коронавірусу на 100 тисяч населення у кожній області.

Про це він повідомив під час програми "Свобода слова на ICTV", передає кореспондент Укрінформу.

"Ми поставили собі орієнтир у 160 тисяч (щеплень - ред.) на добу. Ми до кінця червня вийдемо на 30 вакцинованих на 100 тис. населення у кожній області. В середині липня ми виходимо на 420 на 100 тисяч, до Дня незалежності це повинно бути 600 (на 100 тисяч населення)", - сказав Ляшко.

Він зауважив, що це означає показник у близько 220 тисяч щеплень на добу до Дня незалежності. Водночас Ляшко наголосив, що досягнення поставлених показників залежить від безперебійного постачання вакцин.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 червня, проти коронавірусу отримали щеплення 22 219 людей, з них 1 892 - завершили вакцинацію. Всього з початку кампанії з вакцинації щеплено 1 479 703 особи, з них завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 238 798 осіб.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників операції Об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Також із 29 травня розпочали роботу центри масової вакцинації, в яких можуть отримати щеплення українці, що записалися в «Дії».

Усі щеплення є добровільними й безоплатними.