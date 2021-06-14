Ляшко прогнозує зниження COVID-статистики до кінця літа - якщо не буде нових мутацій

За умови відсутності додаткових мутацій коронавірусу влітку в Україні рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію стабілізується, але потенційно може зрости в осінньо-зимовий період.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю виданню НВ.

"Україна, як і більшість європейських країн, має у літній період значне зниження захворюваності. Ми прогнозуємо, якщо не буде жодних додаткових мутацій коронавірусу, що у літній період у нас триватиме стабілізація рівня захворюваності з потенційним зростанням в осінньо-зимовий період", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що під час зниження захворюваності не можна зберігати ті жорсткі карантинні обмеження, які впроваджуються при значному зростанні кількості випадків і госпіталізованих, адже потрібно зберігати баланс між відновленням економіки та запобіганням колапсу системи охорони здоров’я. "Ми зараз маємо близько семи тисяч людей, які перебувають у ліжках в наших закладах охорони здоров’я, це хворі на COVID-19 і з підозрою на коронавірусну хворобу. З такою кількістю хворих наша система охорони здоров’я справляється без будь-яких надзусиль і наднавантажень", - прокоментував міністр.

Також Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров'я веде низку перемовин щодо підписання контрактів на постачання вакцин проти коронавірусу d 2022−2023 роках.

Окрім того, МОЗ ініціюватиме посилення кримінальної відповідальності за підробку документів, які засвідчують отримання щеплення. За словами Ляшка, йдеться не лише про вакцинацію проти коронавірусу, а й про вакцинацію від інших хвороб.

Як повідомлялося, в Україні всі області та Київ станом на 14 червня перебувають на зеленому рівні епідемічної небезпеки. За даними МОЗ, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу та показник зайнятості ліжок з киснем.

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В Україні протягом минулої доби, 13 червня, виявили 420 нових випадків коронавірусу, летальних випадків – 13;

одужали – 3 328 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 223 978 осіб; одужали – 2 130 665 осіб; летальних випадків – 51 692.