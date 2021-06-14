Штам Delta не має «класичних» симптомів і дуже заразний - вчений
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Таким чином, за словами дослідника захворювання професора Тіма Спектора, цей різновид COVID-19 виглядає, особливо для молодих людей, схожим на звичайну застуду.
Утім дельта-коронавірус, попри свої не найбільш жорсткі симптоми, може бути вкрай заразним.
Наразі основними «класичними» симптомами коронавірусу вважаються сухий кашель, висока температура та втрата смаку й запаху.
Як повідомляв Укрінформ, причиною 90% нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії стає штам «Дельта», який свого часу вперше був виявлений в Індії.
При цьому зазначається, що мутація «Дельта» нині ефективно виявляється новими експрес-тестами, які показують результат упродовж 48 годин.
Штам коронавірусу B.1.617.2, який був уперше зафіксований в Індії (ВООЗ маркує його як «Дельта»), вже виявили принаймні у 74 країнах і територіях.
На початку червня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що відтепер маркуватиме штами коронавірусу літерами грецького алфавіту, аби уникнути дискримінації щодо країн, де ці варіанти виявили вперше.