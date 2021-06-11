Китайські вчені знайшли нові коронавіруси у кажанів

Китайські вчені заявили, що виявили низку нових коронавірусів у кажанів, один з яких, можливо, є генетично дуже близьким до SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CNN.

Вчений Вейфен Ши з Університету Шаньдуна та його колеги зібрали зразки у невеликих лісових кажанів у провінції Юньнань на південному заході Китаю в період з травня 2019 року по листопад 2020 року.

«Загалом ми зібрали 24 нові геноми коронавірусу з різних видів кажанів, у тому числі чотири коронавіруси, подібні до SARS-CoV-2», - йдеться у публікації.

За словами вчених, один з нових коронавірусів – вірусний зразок під назвою RpYN06, знайдений у виду підковообразного кажана (Rhinolophus cornutus), генетично дуже схожий на вірус SARS-CoV-2.

Це говорить про те, що тісно пов'язані з нинішньою пандемією віруси продовжують циркулювати в популяціях кажанів.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 червня зафіксовано понад 175,6 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 159,1 млн осіб.

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