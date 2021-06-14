В Україні відкрили справу через обмеження окупантами виїзду з ОРДО неповнолітніх

В Офісі Генпрокурора відкрили кримінальне провадження через обмеження окупантами переміщення неповнолітніх з ОРДО на підконтрольну українському уряду територію.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

"Прокурорами Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зараз фактично єдиною можливістю в’їзду і виїзду з ОРДО на підконтрольну уряду територію дітей, які досягли 14-річного віку, але не встигли отримати паспорт громадянина України, є оформлення документів зразка РФ або так званих паспортів псевдореспубліки.

Таким чином, наголошують в Офісі Генпрокурора, незаконні збройні формування обмежують права дітей на освіту, оскільки для випускників 9 та 11 класів з тимчасово окупованих територій розпочата вступна кампанія до вищих навчальних закладів України.

Окрім того, такі дії порушують ст. 50 IV Женевської конвенції 1949 року про захисту цивільного населення під час війни, звертають увагу в ОГП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводитимуть слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Як повідомлялося, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що окупаційна влада «ДНР» порушує права дітей на освіту та свободу пересування, про що свідчить її рішення обмежити виїзд дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, РФ, закордонних паспортів цих країн чи «паспорта ДНР». Раніше ж виїзд дітей 14-16 років з території ОРДО дозволявся на підставі українського свідоцтва про народження.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков назвав дії окупантів "захопленням заручників у чистому вигляді".

Він наголосив, що Мінреінтеграції працює над спрощенням процедури отримання молоддю з ТОТ перших українських паспортів.