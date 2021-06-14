Президентові МАУ Дихне вручили обвинувальний акт

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили президенту компанії "Міжнародні авіалінії України" і колишньому очільнику Міжнародного аеропорту “Бориспіль” Євгенію Дихне обвинувальний акт.

Про це повідомляє юридична компанія “Міллер”, яка представляє його інтереси, передає Укрінформ.

Як зазначається, Дихне вручили обвинувальний акт за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

За словами адвокатів, Дихне звинувачують у тому, що коли він був на посаді в.о. директора аеропорту “Бориспіль”, то всупереч інтересам служби підписував попередні договори оренди, завдяки яким орендарі мали змогу користуватись приміщенням та надавати послуги пасажирам аеропорту, "поки Фонд державного майна зволікав зі своїми процедурами".

У САП Укрінформу підтвердили інформацію про завершення слідства у цій справі і вручення обвинувального акта Дихне.

“Так, сьогодні вручили обвинувальний акт у цій справі”, - сказала прессекретар відомства Ольга Постолюк.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня 2020 року колишньому директору аеропорту «Бориспіль», а нині президенту авіакомпанії МАУ Євгену Дихне оголосили підозру у зловживанні владою і службовим становищем.

11 вересня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн 255 тис. грн.

У лютому 2021 р. Національне антикорупційне бюро завершило слідство у справі щодо колишнього керівника державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», підозрюваного у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків підприємству на 16,5 млн грн.

За даними НАБУ, впродовж 2014-2019 років службовці ДП на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури, право на передачу його в оренду має лише Фонд державного майна за відповідною конкурсною процедурою.

Фото надане Євгеном Дихне