В аеропорту “Бориспіль” викрили корупційну схему, що діяла з 2014 року

Колишньому директору держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» і начальнику служби орендних відносин повідомили про підозру у зловживанні владою і службовим становищем.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Як з’ясувало слідство, службові особи ДП «МА «Бориспіль» з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю. За двома незаконними договорами розмір завданої ДП «МА «Бориспіль» шкоди перевищує 16,5 млн грн. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.

За даними слідства, службові особи ДП «МА «Бориспіль» припинили укладання попередніх незаконних договорів в інтересах представників суб’єктів підприємницької діяльності лише після отримання у 2019 році рекомендацій Національного бюро про усунення причин та умов, що сприяють вчиненні кримінального правопорушення.

Розслідування вказаних фактів здійснюється із червня 2019 року. НАБУ і САП продовжують розслідування інших епізодів.