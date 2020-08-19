Кабмін затвердив фінплан аеропорту "Бориспіль" на 2020 рік

Кабінет Міністрів України 19 серпня 2020 року на своєму засіданні затвердив фінансовий план ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" на 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Зазначеним планом передбачено загальний дохід компанії у розмірі 4,59 млрд грн, а загальні витрати – у розмірі 4,54 млрд грн. У тому числі вони включають витрати на забезпечення виконання рекомендацій для зменшення ризику передачі вірусу COVID-19 в аеропорту", - прокоментував прийняте рішення міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Чистий дохід підприємства від реалізації відповідно до плану передбачений у розмірі 4,48 млрд грн, а чистий фінансовий результат - у розмірі 54,7 млн грн.

Читайте також: До Державної цільової програми розвитку аеропортів внесли зміни

Загальна сума виплат до державного і місцевого бюджетів та цільових фондів, згідно плану, становить 0,9 млрд грн. Водночас передбачається отримати відшкодування податку на додану вартість у розмірі 90,8 млн грн. Капітальні інвестиції плануються у обсязі 744,7 млн грн (без ПДВ).