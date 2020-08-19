Кабмін затвердив фінплан аеропорту "Бориспіль" на 2020 рік
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
"Зазначеним планом передбачено загальний дохід компанії у розмірі 4,59 млрд грн, а загальні витрати – у розмірі 4,54 млрд грн. У тому числі вони включають витрати на забезпечення виконання рекомендацій для зменшення ризику передачі вірусу COVID-19 в аеропорту", - прокоментував прийняте рішення міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Чистий дохід підприємства від реалізації відповідно до плану передбачений у розмірі 4,48 млрд грн, а чистий фінансовий результат - у розмірі 54,7 млн грн.
Загальна сума виплат до державного і місцевого бюджетів та цільових фондів, згідно плану, становить 0,9 млрд грн. Водночас передбачається отримати відшкодування податку на додану вартість у розмірі 90,8 млн грн. Капітальні інвестиції плануються у обсязі 744,7 млн грн (без ПДВ).