До Державної цільової програми розвитку аеропортів внесли зміни

Кабінет Міністрів схвалив проєкт постанови "Про внесення змін до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року", яка дозволить завершити розв'язання проблем, пов'язаних із підготовкою проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (ЄВРО-2012) у частині добудови аеропортів.

Таке рішення ухвалене на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ухвалення такої постанови — один з перших кроків у розблокуванні Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (ЄВРО-2012) в добудові аеропортів», - прокоментував у Телеграмі це рішення міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За його словами, рішення дасть можливість завершити будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Одеса", забезпечить проєктування та будівництво нового аеропорту "Мукачево" шляхом включення його до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 24 лютого 2016 р. №216. Також відтепер є можливість забезпечити розробку проєктної документації по аеропорту "Мукачево" та термінальному комплексу (з інфраструктурою) в 2020 році.

Крім того, проєкт передбачає погодження з Укрінфрапроєктом експлуатантів аеродромів, які будуються або реконструюються за рахунок державних коштів та перебувають на балансі визначеного Укрінфрапроєктом державного підприємства.

Наступними кроками, за словами урядовця, мають бути інвентаризація вже збудованих об'єктів, ухвалення рішення щодо їхньої подальшої долі, погашення заборгованості перед підрядниками за виконані роботи в тих випадках, коли це підтверджено рішенням судів.