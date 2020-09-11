Корупційна схема в "Борисполі": екскерівнику аеропорту призначили п'ять мільйонів застави

Вищий антикорупційний суд обрав екскерівникові аеропорту "Бориспіль" запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 млн 255 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

"У п'ятницю, 11 вересня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до колишнього керівника ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 5 255 000 гривень", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний зобов'язаний не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов’язаний виконувати покладені на нього обов’язки. Він має прибувати за першою вимогою до детективів НАБУ, прокурорів САП; не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детективів, прокурорів або суду; повідомляти детективу, прокурору про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України. Термін дії обов’язків – до 11 листопада 2020 року.

Як повідомлялося, 7 вересня колишньому директору держпідприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» і начальнику служби орендних відносин повідомили про підозру у зловживанні владою і службовим становищем.

За даними слідства, службові особи ДП «МА «Бориспіль» з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди неправомірно передавали приміщення суб’єктам підприємницької діяльності за заниженою вартістю. За двома незаконними договорами розмір завданої ДП «МА «Бориспіль» шкоди перевищує 16,5 млн грн. Оскільки майно належить Міністерству інфраструктури, передавати його в оренду має право виключно Фонд державного майна України за відповідною конкурсною процедурою.

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Службові особи ДП «МА «Бориспіль» припинили укладання попередніх незаконних договорів в інтересах представників суб’єктів підприємницької діяльності лише після отримання у 2019 році рекомендацій Національного бюро про усунення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінального правопорушення.

Розслідування вказаних фактів здійснюється із червня 2019 року. НАБУ і САП продовжують розслідування інших епізодів.